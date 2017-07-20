Полякова и Ильиных вышли в полуфинал ЧМ в индивидуальных прыжках в воду

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Россиянки Мария Полякова и Кристина Ильиных вышли в полуфинал в индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Ильиных показала четвертый результат с 317,85 баллами. Полякова стала 11-й (288,75). Лучший результат в квалификации показала двукратная олимпийская чемпионка китаянка Ши Тинмао (353.30). В полуфинал вышли 18 лучших спортсменок.

Полуфиналы пройдут позднее в четверг. Финал в данной дисциплине пройдет 21 июля.

Чемпионат мира завершится 30 июля.