Полякова и Ильиных вышли в полуфинал ЧМ в индивидуальных прыжках в воду

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БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Россиянки Мария Полякова и Кристина Ильиных вышли в полуфинал в индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Ильиных показала четвертый результат с 317,85 баллами. Полякова стала 11-й (288,75). Лучший результат в квалификации показала двукратная олимпийская чемпионка китаянка Ши Тинмао (353.30). В полуфинал вышли 18 лучших спортсменок.
Полуфиналы пройдут позднее в четверг. Финал в данной дисциплине пройдет 21 июля.
Чемпионат мира завершится 30 июля.