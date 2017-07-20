Свищев заявил об интересе объединения керлинга и шахмат в одном спецпроекте

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев в Международный день шахмат сравнил шахматы и керлинг, а также заявил об интересе объединения этих двух видов спорта в одном специальном проекте. Слова Свищева предоставила ТАСС пресс-служба Федерации керлинга России.
Международный день шахмат с 1966 года отмечается 20 июля по решению Международной шахматной федерации (FIDE).
"Между этими видами спорта много общего: в обоих играх важна четкость в проведении многоходовых комбинаций, точность расчета каждого действия, анализ всевозможных вариантов, - сказал Свищев. - Выигрывает тот, кто ошибается предпоследним. Ведь не даром говорят, что керлинг - это шахматы на льду, даже несмотря на то, что в одном случае в качестве места сражения выступают 64 клетки, а в другом - прямоугольный лед длиною около 150 футов (около 45 м - прим ТАСС)".
"Когда я пришел в федерацию керлинга, то сразу столкнулся с тем, что в нашей стране большинство людей вообще даже не знало, что такое керлинг и как в него играть, - продолжил глава федерации. - В этом плане шахматы, конечно же, в России имеют давнюю славную историю, сейчас в стране снова шахматный бум. Керлинг, в свою очередь, стремительно набирает обороты в последние годы - за несколько лет мы собрали очень приличный "урожай" медалей высоких проб, что было редкостью, к примеру, для 2000-х годов. Более того, как в шахматах, так и в керлинге сейчас активно открываются новые клубы, проводятся масштабные турниры международного уровня".
"В этот день хотел бы пожелать шахматистам всего мира не только красивых побед, но и просто получать удовольствие от каждого сделанного хода в этой мудрой игре. Мне, как президенту Федерации керлинга России, наверное, было бы интересно объединить в каком-нибудь специальном проекте два популярных для России бренда - шахматы и керлинг - для популяризации этих игр", - подытожил Свищев.