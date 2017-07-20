Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свищев заявил об интересе объединения керлинга и шахмат в одном спецпроекте

Спорт
20 июля, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Президент федерации керлинга России считает, что это поспособствует популяризации данных видов спорта

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игра в керлинг

Игра в керлинг

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев в Международный день шахмат сравнил шахматы и керлинг, а также заявил об интересе объединения этих двух видов спорта в одном специальном проекте. Слова Свищева предоставила ТАСС пресс-служба Федерации керлинга России.

Международный день шахмат с 1966 года отмечается 20 июля по решению Международной шахматной федерации (FIDE).

Смотрите также
Сергей Карякин

Слушания по программе "Шахматы в школе" пройдут в Общественной палате

"Между этими видами спорта много общего: в обоих играх важна четкость в проведении многоходовых комбинаций, точность расчета каждого действия, анализ всевозможных вариантов, - сказал Свищев. - Выигрывает тот, кто ошибается предпоследним. Ведь не даром говорят, что керлинг - это шахматы на льду, даже несмотря на то, что в одном случае в качестве места сражения выступают 64 клетки, а в другом - прямоугольный лед длиною около 150 футов (около 45 м - прим ТАСС)".

"Когда я пришел в федерацию керлинга, то сразу столкнулся с тем, что в нашей стране большинство людей вообще даже не знало, что такое керлинг и как в него играть, - продолжил глава федерации. - В этом плане шахматы, конечно же, в России имеют давнюю славную историю, сейчас в стране снова шахматный бум. Керлинг, в свою очередь, стремительно набирает обороты в последние годы - за несколько лет мы собрали очень приличный "урожай" медалей высоких проб, что было редкостью, к примеру, для 2000-х годов. Более того, как в шахматах, так и в керлинге сейчас активно открываются новые клубы, проводятся масштабные турниры международного уровня".

"В этот день хотел бы пожелать шахматистам всего мира не только красивых побед, но и просто получать удовольствие от каждого сделанного хода в этой мудрой игре. Мне, как президенту Федерации керлинга России, наверное, было бы интересно объединить в каком-нибудь специальном проекте два популярных для России бренда - шахматы и керлинг - для популяризации этих игр", - подытожил Свищев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Молдавия отказала в приеме самолетам с российскими артистами
2
Французская певица Барбара Велденс погибла на сцене от удара током
3
На Черноморском побережье Кубани объявили предупреждение по смерчам
4
Президентом Индии стал Рам Натх Ковинд
5
Число жертв ДТП в Курской области увеличилось до шести
6
МИД РФ: решение арбитража в Гааге по Arctic Sunrise поощряет противоправные действия
7
В начале следующей недели в Москве потеплеет до 27 градусов
Темы дня
Реклама