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Тренер: легкоатлет Лысенко в случае допуска на ЧМ сможет побороться в Лондоне за победу

Спорт
20 июля, 13:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В четверг российский прыгун в высоту получил от IAAF разрешение выступать на международных стартах в нейтральном статусе

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Данил Лысенко

Данил Лысенко

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко сможет в случае допуска к участию в чемпионате мира в Лондоне побороться там за самую высокую награду. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России по прыжкам в высоту Евгений Загорулько.

В четверг, 20 июля, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом еще восьми атлетов, в числе которых и один из лидеров сезона Лысенко.

"Я всегда говорил, что правда восторжествует! Теперь очень важно успеть оформить все документы и получить допуск к участию в чемпионате мира, - отметил Загорулько. - Уверен, что Лысенко будет бороться за медаль самого высокого достоинства. Спортсмен планомерно, без форсажа тренируется согласно перспектив участия в Олимпийских играх 2020 года".

Лысенко является обладателем лучшего результата летнего сезона в России. На молодежном первенстве России в Саранске он прыгнул на 2 метра 34 сантиметра. Выше россиянина этим летом прыгали только два спортсмена: катарец Мутаз Баршим и немецкий атлет Матеуш Пржибылко.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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