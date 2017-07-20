Тренер: легкоатлет Лысенко в случае допуска на ЧМ сможет побороться в Лондоне за победу

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МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко сможет в случае допуска к участию в чемпионате мира в Лондоне побороться там за самую высокую награду. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России по прыжкам в высоту Евгений Загорулько.
В четверг, 20 июля, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом еще восьми атлетов, в числе которых и один из лидеров сезона Лысенко.
"Я всегда говорил, что правда восторжествует! Теперь очень важно успеть оформить все документы и получить допуск к участию в чемпионате мира, - отметил Загорулько. - Уверен, что Лысенко будет бороться за медаль самого высокого достоинства. Спортсмен планомерно, без форсажа тренируется согласно перспектив участия в Олимпийских играх 2020 года".
Лысенко является обладателем лучшего результата летнего сезона в России. На молодежном первенстве России в Саранске он прыгнул на 2 метра 34 сантиметра. Выше россиянина этим летом прыгали только два спортсмена: катарец Мутаз Баршим и немецкий атлет Матеуш Пржибылко.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.