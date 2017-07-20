Колесниченко рассказала, что ей не принципиально догнать Ищенко по количеству золота на ЧМ

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Российская синхронистка Светлана Колесниченко не ставит перед собой цель сравняться или перегнать Наталью Ищенко по количеству золотых медалей на чемпионатах мира. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

В венгерской столице Светлана Колесниченко завоевала две золотые медали в сольных выступлениях и две - в дуэте с Александрой Пацкевич. Теперь на счету Колесниченко 13 золотых медалей чемпионатов мира, у Ищенко - 19.

"Мне не нравятся эти гонки, просто работаем. Спокойно показываем результаты, на которые мы наработали в сезоне, никаких гонок за титулами нет", - сказала Колесниченко, отвечая на вопрос о желании догнать Ищенко по количеству золотых наград.

Спортсменка отметила, что не выделяет ни одну из медалей, завоеванных в Будапеште. "Каждая медаль мне близка. Первая сольная, наверное, будет самой запоминающейся, но все четыре победы для меня очень важны. Был тяжелый марафон, но мы его преодолели, теперь заслуженный отпуск", - отметила она.

В общем зачете сборная России вышла на первое место, в активе команды стало 10 медалей - шесть золотых, три серебряные и одна бронзовая. Пять золотых наград было завоевано в синхронном плавании, еще одна - в прыжках с трамплина.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.