Фазель: список игроков НХЛ перед Олимпиадой-2018 нужно отправить в WADA до конца сентября

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Фазель: список игроков НХЛ перед Олимпиадой-2018 нужно отправить в WADA до конца сентябряСпорт 20 июля, 14:11
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МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация хоккея (IIHF) должна до конца сентября отправить список игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), для допинг-тестирования перед зимними Олимпийскими играми 2018 года. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.
Мужской олимпийский турнир в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля. В середине июня НХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона-2017/18, в котором не предусмотрена пауза на Олимпиаду. Это связано с тем, что НХЛ и Международный олимпийский комитет не пришли к соглашению по участию хоккеистов лиги в Играх, о чем было объявлено в апреле.
"Как вы знаете, наши двери всегда открыты, если игроки НХЛ будут готовы выступить на Олимпиаде, они получат такую возможность. Я знаю, что все национальные федерации работают по плану В, - сказал Фазель. - Перед олимпийскими турнирами, начиная с Игр в Нагано, мы предоставляли WADA список хоккеистов из НХЛ для допинг-тестов. Такой список нужно представить к концу сентября, этот срок можно назвать дедлайном".
Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября. В календаре предусмотрена только пауза на Звездный уикенд 27-28 января в Тампе.