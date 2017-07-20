Синхронистки Колесниченко и Пацкевич пока не уверены, что их дуэт сохранится

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БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич пока не решили, сохранится ли их дуэт в следующем сезоне. Об этом они рассказали журналистам после выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
В венгерской столице Колесниченко завоевала две золотые медали в сольных выступлениях и две - в дуэте с Пацкевич. "Не уверена", - сказала Пацкевич, отвечая на вопрос, сохранится ли их дуэт. "Подождите, мы пока ничего не загадываем, - отметила, в свою очередь, Колесниченко. - Сначала отпуск".
Однозначного ответа на вопрос, сохранится ли дуэт на следующий сезон, нет и у тренера спортсменок Татьяны Данченко.
Говоря о своей победе, спортсменки рассказали, что выступать в жаркую погоду им было очень непросто. В день соревнований в Будапеште установилась жара в районе 35 градусов.
"Сегодня было очень жарко, воздух настолько горячий, что нам приходилось реанимировать себя перед стартом. Использовали воду, лед, на нас пытались нагнать прохладный воздух", - сказала Пацкевич.
23-летняя Колесниченко по итогам ЧМ в Будапеште стала 13-кратной чемпионкой мира. На счету 28-летней Пацкевич - также 13 побед на чемпионатах мира.