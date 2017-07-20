Легкоатлет Литвинов назвал ужасным опытом период своего отстранения от зарубежных стартов

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российский метатель молота Сергей Литвинов назвал ужасным опытом период своего отстранения от зарубежных стартов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В четверг Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявку Литвинова и еще семи россиян на выступление на зарубежных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Литвинов выполнил квалификационный норматив для участия в чемпионате мира, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
"У меня позади два сложных года. Два года ожиданий и надежд, и сегодня настал день, когда этот ужасный опыт закончился. IAAF одобрила мою заявку, теперь я могу выступать везде, где захочу", - написал Литвинов.
"Было тяжело сохранять струну натянутой без цели в голове. Теперь цель есть и нужно собрать свою голову до Лондона. Всем, кто меня поддерживал все это время, спасибо большое", - добавил Литвинов.
IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В общей сложности разрешения от ИААФ получили 49 российских спортсменов, в том числе прыгунья в длину Дарья Клишина, прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), барьерист Сергей Шубенков. Еще 109 заявок были отклонены.