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Баффер будет ринг-анонсером на вечере бокса на Красной площади 22 июля

Спорт
20 июля, 15:11 дата обновления: 20 июля, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

На Красной площади 22 июля пройдет большой вечер бокса с массовой тренировкой с участием трех двукратных олимпийских чемпионов, а также боями профессионалов

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Майкл Баффер

Майкл Баффер

© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Американец Майкл Баффер будет ринг-анонсером на вечере бокса на Красной площади 22 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".

"Ринг-анонсером будет Баффер", - сказал собеседник агентства.

На Красной площади 22 июля пройдет большой вечер бокса. В этот день там состоится массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лагутина. В тренировке, которую поддержат в восьми городах, примут участие три тысячи спортсменов. Мероприятие будет проводиться с целью установления рекорда Гиннесса.

Также 22 июля на Красной площади пройдут профессиональные поединки с участием Михаила Алояна, Федора Чудинова, Егора Мехонцева и других боксеров.

Баффер начал свою карьеру в качестве ринг-анонсера в 1982 году и с тех пор заработал более 400 миллионов долларов. Он анонсировал бои таких боксеров, как американцы Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Шугар Рэй Леонард, Мохаммед Али, Джордж Форман, украинцы Владимир и Виталий Кличко, британец Леннокс Льюис и другие. Ему принадлежит одна из самых известных фраз, предваряющих бои в боксе и смешанных единоборствах - Let's get ready to rumble ("Приготовьтесь к драке"), которую он официально запатентовал. Кроме того, он также в разные годы анонсировал финальные матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Главной лиги бейсбола (MLB). 

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