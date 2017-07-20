МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Американец Майкл Баффер будет ринг-анонсером на вечере бокса на Красной площади 22 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".

"Ринг-анонсером будет Баффер", - сказал собеседник агентства.

На Красной площади 22 июля пройдет большой вечер бокса. В этот день там состоится массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лагутина. В тренировке, которую поддержат в восьми городах, примут участие три тысячи спортсменов. Мероприятие будет проводиться с целью установления рекорда Гиннесса.

Также 22 июля на Красной площади пройдут профессиональные поединки с участием Михаила Алояна, Федора Чудинова, Егора Мехонцева и других боксеров.

Баффер начал свою карьеру в качестве ринг-анонсера в 1982 году и с тех пор заработал более 400 миллионов долларов. Он анонсировал бои таких боксеров, как американцы Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Шугар Рэй Леонард, Мохаммед Али, Джордж Форман, украинцы Владимир и Виталий Кличко, британец Леннокс Льюис и другие. Ему принадлежит одна из самых известных фраз, предваряющих бои в боксе и смешанных единоборствах - Let's get ready to rumble ("Приготовьтесь к драке"), которую он официально запатентовал. Кроме того, он также в разные годы анонсировал финальные матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Главной лиги бейсбола (MLB).