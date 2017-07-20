Поветкин вернулся в рейтинг WBO, заняв восьмое место

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ТАСС, 20 июля. Российский супертяжеловес Александр Поветкин вернулся в рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO), заняв восьмое место в новом списке. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Первую позицию рейтинга супертяжеловесов занимает двоюродный брат бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям британца Тайсона Фьюри, Хьюи Фьюри, вторую - немец Кристиан Хаммер, третью - болгарин Кубрат Пулев. Чемпионским поясом организации владеет новозеландец Джозеф Паркер.
В ночь на 2 июля 37-летний Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул WBO и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). После поединка Поветкин был возвращен в рейтинг Международной боксерской федерации (IBF), а в четверг - в рейтинг WBA. 17 июля он вошел в число "чистых" боксеров в программе Всемирного боксерского совета (WBC) и Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).
В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе Поветкина был обнаружен мельдоний, а в декабре 2016 года - претендентский бой против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина. Впоследствии Поветкин был исключен из рейтингов WBC и IBF. WBO отказалась возвращать его в свой рейтинговый зачет, однако в настоящий момент WBO и WBA позволили россиянину вернуться в свои рейтинги.