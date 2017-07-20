Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поветкин вернулся в рейтинг WBO, заняв восьмое место

Спорт
20 июля, 15:56 UTC+3 ТАСС

Ранее спортсмена вернули в рейтинги IBF и WBA, а WBC включил его в число "чистых" боксеров в своей программе по допингу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 20 июля. Российский супертяжеловес Александр Поветкин вернулся в рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO), заняв восьмое место в новом списке. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Первую позицию рейтинга супертяжеловесов занимает двоюродный брат бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям британца Тайсона Фьюри, Хьюи Фьюри, вторую - немец Кристиан Хаммер, третью - болгарин Кубрат Пулев. Чемпионским поясом организации владеет новозеландец Джозеф Паркер.

Смотрите также
Александр Поветкин

Поветкин вернулся в рейтинг WBA, заняв седьмое место

В ночь на 2 июля 37-летний Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул WBO и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). После поединка Поветкин был возвращен в рейтинг Международной боксерской федерации (IBF), а в четверг - в рейтинг WBA. 17 июля он вошел в число "чистых" боксеров в программе Всемирного боксерского совета (WBC) и Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе Поветкина был обнаружен мельдоний, а в декабре 2016 года - претендентский бой против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина. Впоследствии Поветкин был исключен из рейтингов WBC и IBF. WBO отказалась возвращать его в свой рейтинговый зачет, однако в настоящий момент WBO и WBA позволили россиянину вернуться в свои рейтинги.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева
2
В Московском регионе на 21 июля объявлен желтый уровень опасности
3
ФРГ пересмотрит политику в отношении Турции
4
Путин не исключил помилования Изместьева
5
Путин осмотрел экспозицию в Национальном музее Марий Эл
6
Французская певица Барбара Велденс погибла на сцене от удара током
7
МИД РФ: решение арбитража в Гааге по Arctic Sunrise поощряет противоправные действия
Темы дня
Реклама