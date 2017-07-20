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Сборная Джибути по футболу расформирована из-за постоянных поражений

Спорт
20 июля, 16:43 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Шесть последних матчей сборная проиграла с общим счетом 3:24

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КАИР, 20 июля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Джибутийская федерация футбола (ДФФ) объявила о расформировании национальной команды ввиду ее постоянных поражений в международных матчах. Об этом решении сообщил глава ДФФ Сулейман Хассан Вабери.

В заявлении, которое процитировал телеканал Би-би-си, отмечается, что "все футболисты сборной, как и тренерский штаб, уволены, а ДФФ теперь намерена сфокусироваться на перспективных молодых спортсменах". Последней каплей для принятия такого решения стало недавнее домашнее поражение сборной Джибути от команды Эфиопии со счетом 1:5 в первом раунде отборочного турнира к чемпионату африканских наций (турнир для национальных сборных, составленных из игроков внутренних первенств - прим. ТАСС), который состоится в 2018 году в Кении. Шесть последних матчей сборная Джибути проиграла с общим счетом 3:24.

"Такое решение стало необходимым из-за бесконечной серии отвратительных результатов команды Джибути по футболу", - подчеркивается в заявлении.

Как сказал технический директор ДФФ Омар Али Мохаммед, "у нас нет времени, чтобы наблюдать за разложением сборной". По его словам, первая команда не показала никаких результатов, и теперь нужно сконцентрироваться на развитии молодежного футбола. Али Мохаммед информировал, что расформирование футбольной сборной не был связан с финансовыми проблемами. "Это новая политика Джибутийской федерации футбола", - пояснил он.

Он также выразил надежду, что команда Джибути, со временем, возможно, улучшит свои результаты на международной арене хотя бы на уровне молодежных или юношеских сборных.

Сборная Джибути по футболу в настоящее время занимает 185-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда этой африканской страны никогда в истории не квалифицировалась ни на один серьезный международный турнир.

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