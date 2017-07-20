Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шибалов: на последних этапах "Шелкового пути" важно не допускать глупых ошибок

Спорт
20 июля, 17:26 UTC+3 ТАСС

После 12 этапов ралли в общем зачете грузовиков первое, второе и третье места занимают гонщики команды "КамАЗ-мастер"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Антон Шибалов

Антон Шибалов

© EPA/OLIVIER ANRIGO

ТАСС, 20 июля. Гонщик команды "КамАЗ-мастер" Антон Шибалов заявил, что на последних двух этапах ралли-рейда "Шелковый путь" важно не допускать глупых ошибок, которые могут лишить российских спортсменов призовых мест. Слова россиянина приводит официальный сайт соревнований.

Смотрите также
Машины готовятся к старту очередного этапа "Шелкового пути"

Экипаж Мардеева выиграл 12-й этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

После 12 этапов ралли в общем зачете грузовиков первое, второе и третье места занимают гонщики команды "КамАЗ-мастер". Дмитрий Сотников - первый со временем 38 часов 16 минут 38 секунд. На второй строчке Шибалов (+3.04), третьим идет Айрат Мардеев (+17.54).

"Для нашей команды главное - это не ухудшить результат, которого мы добивались в течение всего этого времени. Важно не допускать глупых ошибок, до финиша осталось всего два дня", - добавил он.

Шибалов сообщил, что на 12-м этапе "Шелкового пути" у него не возникло особых проблем. Чех Мартина Коломы из команды Tatra застрял на песчаной дюне, потеряв много времени, и потерял шансы занять призовое место. "После первых песков началось бездорожье, там мы объехали Коломы и с тех пор открывали трассу, во вторые пески "заходили" первыми среди грузовиков, проблем с навигацией никаких не испытывали. Мы проехали ровно, аккуратно, нигде не застревали, бывали моменты, когда не удавалось "взять" дюну с первого раза, но в целом нормально", - рассказал Шибалов.

13-й этап ралли протяженностью 690,31 км (спецучасток - 318,66 км) пройдет по маршруту от Алашань-юци до Чжунвэя 21 июля. Протяженность 14-го этапа, который пройдет от Чжунвэя до города Сиань 22 июля составит 716,56 км со спецучастком 100,67 км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Московском регионе на 21 июля объявлен желтый уровень опасности
2
США оштрафовали ExxonMobil на $2 млн за контракты с "Роснефтью"
3
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева
4
Лопнуло терпение: Берлин пересматривает политику в отношении Анкары
5
Число жертв ДТП в Курской области увеличилось до шести
6
Под Мурманском к 2019 году построят самую мощную в России радиолокационную станцию
7
Источник: Генпрокуратура предостерегла АСВ о недопустимости выплат вкладчикам "Югры"
Темы дня
Реклама