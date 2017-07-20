Шибалов: на последних этапах "Шелкового пути" важно не допускать глупых ошибок

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Шибалов: на последних этапах "Шелкового пути" важно не допускать глупых ошибокСпорт 20 июля, 17:26
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ТАСС, 20 июля. Гонщик команды "КамАЗ-мастер" Антон Шибалов заявил, что на последних двух этапах ралли-рейда "Шелковый путь" важно не допускать глупых ошибок, которые могут лишить российских спортсменов призовых мест. Слова россиянина приводит официальный сайт соревнований.
После 12 этапов ралли в общем зачете грузовиков первое, второе и третье места занимают гонщики команды "КамАЗ-мастер". Дмитрий Сотников - первый со временем 38 часов 16 минут 38 секунд. На второй строчке Шибалов (+3.04), третьим идет Айрат Мардеев (+17.54).
"Для нашей команды главное - это не ухудшить результат, которого мы добивались в течение всего этого времени. Важно не допускать глупых ошибок, до финиша осталось всего два дня", - добавил он.
Шибалов сообщил, что на 12-м этапе "Шелкового пути" у него не возникло особых проблем. Чех Мартина Коломы из команды Tatra застрял на песчаной дюне, потеряв много времени, и потерял шансы занять призовое место. "После первых песков началось бездорожье, там мы объехали Коломы и с тех пор открывали трассу, во вторые пески "заходили" первыми среди грузовиков, проблем с навигацией никаких не испытывали. Мы проехали ровно, аккуратно, нигде не застревали, бывали моменты, когда не удавалось "взять" дюну с первого раза, но в целом нормально", - рассказал Шибалов.
13-й этап ралли протяженностью 690,31 км (спецучасток - 318,66 км) пройдет по маршруту от Алашань-юци до Чжунвэя 21 июля. Протяженность 14-го этапа, который пройдет от Чжунвэя до города Сиань 22 июля составит 716,56 км со спецучастком 100,67 км.