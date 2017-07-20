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Итальянский судья Рокки обслужит матч за Суперкубок УЕФА "Реал" - "Манчестер Юнайтед"

Спорт
20 июля, 17:27 UTC+3 ТАСС

Матч пройдет 8 августа в македонском Скопье

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ТАСС, 20 июля. Итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки обслужит матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) между испанским "Реалом" и английским "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет 8 августа в македонском Скопье.

43-летнему уроженцу Флоренции будут ассистировать соотечественники - Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини (оба - помощники судьи), Давиде Масса, Массимилиано Иррати (дополнительные арбитры) и Риккардо Ди Фьоре (официальный делегат УЕФА). Четвертым судьей будет француз Клеман Турпин.

В прошлом сезоне Рокки был назначен главным судьей на полуфинальный матч Лиги Европы "Аякс" (Нидерланды) - "Лион" (Франция) и четвертым рефери на финал турнира "Манчестер Юнайтед" - "Аякс". Также он обслужил в качестве главного арбитра две встречи Кубка конфедераций - 2017, прошедшего в России.

В матче за Суперкубок УЕФА встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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