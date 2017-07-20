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Специалисты начнут посев газона на поле "Ростов-Арены" 21 июля

Спорт
20 июля, 18:02 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, июля. /ТАСС

Общая строительная готовность "Ростов-Арены" - более 80%

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Строительство "Ростов-Арены"

Строительство "Ростов-Арены"

© Владимир Гердо/ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты начнут подготовку травяного покрытия стадиона "Ростов-Арена", который возводят к предстоящему чемпионату мира - 2018 по футболу, в пятницу, 21 июля. Об этом во время совещания в донском правительстве сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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"Завтра [21 июля] будем засеивать газон. К нам приедут специалисты, будут работать над этим. Пока все идет по плану, идут работы по подготовке поля", - отметил Голубев.

По данным регионального правительства, на "Ростов-Арене" на прошлой неделе была завершена отсыпка футбольного поля песком. В разрезе футбольное поле напоминает "слоеный пирог", следующий за песком слой - это грунт, затем - травяное покрытие.

Общая строительная готовность "Ростов-Арены" - более 80%. Окончательный срок завершения работ по контракту - 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется уже в ноябре текущего года.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.

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