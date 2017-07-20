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Мутко призвал РФПЛ и клубы плотнее заняться проблемными вопросами при организации матчей

Спорт
20 июля, 19:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Вице-премьер подчеркнул, что те, кто пытался оскорбить полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, глубоко ошибаются

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Последние инциденты на матчах в России показывают, что Российской футбольной премьер-лиге и клубам стоит плотнее заняться вопросами, связанными со всеми аспектами организации встреч. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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В четверг Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес ряд штрафов по итогам рассмотрения обстоятельств матча за Суперкубок России между "Спартаком" и "Локомотивом" и встречи первого тура чемпионата страны между "Динамо" и "Спартаком". "Спартак" и "Динамо" были наказаны на 250 тысяч рублей каждый за расовые оскорбления со стороны болельщиков. Также во время встречи команд на трибунах "Арены-Химки" произошло несколько драк, а травмированный полузащитник "Спартака" Роман Зобнин сообщил, что болельщики бело-голубых пытались спровоцировать с ним конфликт.

"РФС как организация, отвечающая за развитие футбола, делегировала права на проведение чемпионата страны Российской футбольной премьер-лиге, и лига должна за это отвечать. Хочу подчеркнуть, права не только коммерческие, которыми они плохо пользуются, но и права по организации и проведению матчей и самого чемпионата. Прошел первый тур, и мы видим проблемные вопросы - это опять поведение болельщиков, расистские выходки, неумение организовать процесс. Мы хотели бы, чтобы клубы и лига занялись своими прямыми обязанностями", - прокомментировал ситуацию Мутко.

"Получается так, что после моего возвращения в футбол, связанного исключительно с чемпионатом мира, огромными долгами организации [РФС] и тупиком, в который они зашли, переделываются все ориентиры. На самом деле, не надо их переделывать - РФС делегировал права премьер-лиге, и задача по организации лежит на лиге и ее президенте Сергее Прядкине. Нас не устраивает, что РФС вынужден отвечать за премьер-лигу", - также отметил глава РФС.

Мутко отметил, что расизм не имеет ничего общего с культурой России: "Люди, которые любят Россию, должны думать о том, что мы - хозяева следующего чемпионата мира, надеюсь, это осознают все - и организаторы, и клубы, и футболисты, и болельщики. Мы надеемся на то, что те, кто рвались оскорбить Зобнина или скандировали эти оскорбительные речевки, понимают, что это страна с огромной культурой, что они глубоко ошибаются - расизм к этой культуре не имеет никакого отношения. Футбол принадлежит не только им".

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