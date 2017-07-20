Нурмагомедов заявил, что проведет следующий бой осенью с Фергюсоном

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МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Следующий поединок российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова запланирован на осень в США, его соперником станет американец Тони Фергюсон. Об этом Нурмагомедов заявил журналистам.
"У меня есть незаконченное дело с Фергюсоном, - сказал Нурмагомедов. - Некоторые люди считают, что Конор Макгрегор - более легкий вариант, чем Фергюсон. И на Конора я сейчас не акцентирую внимание. Приблизительно осенью я буду драться, следующий бой я планирую с Тони Фергюсоном, другие бои меня не интересуют".
Нурмагомедов должен был провести бой с Фергюсоном за титул "временного" чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. "Временный" титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в бою за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры "сгонки" веса.
28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 - досрочно).