РФПЛ отказала "Динамо" и "Анжи" в обмене домашними матчами в сезоне-2017/18

ТАСС, 20 июля. Руководство Российской футбольной премьер-лиги отказало московскому "Динамо" и махачкалинскому "Анжи" в обмене домашними матчами в календаре сезона-2017/18. Об этом начальник столичного клуба Александр Удальцов написал в Twitter.

"РФПЛ отказала в обмене кругами клубам", - написал Удальцов.

В этой связи матч первого круга пройдет 12 августа в Каспийске, второго - в Москве 10 декабря.