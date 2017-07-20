РФПЛ отказала "Динамо" и "Анжи" в обмене домашними матчами в сезоне-2017/18

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ТАСС, 20 июля. Руководство Российской футбольной премьер-лиги отказало московскому "Динамо" и махачкалинскому "Анжи" в обмене домашними матчами в календаре сезона-2017/18. Об этом начальник столичного клуба Александр Удальцов написал в Twitter.
"РФПЛ отказала в обмене кругами клубам", - написал Удальцов.
В этой связи матч первого круга пройдет 12 августа в Каспийске, второго - в Москве 10 декабря.