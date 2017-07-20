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Нурмагомедов сообщил, что UFC предложил ему провести бой с Макгрегором в декабре

Спорт
20 июля, 20:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По словам российского бойца, у него сейчас в планах только поединок с Тони Фергюсоном

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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

©  AP Photo/John Locher

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) предложило россиянину Хабибу Нурмагомедову бой с ирландцем Конором Макгрегором в декабре. Об этом Нурмагомедов заявил журналистам.

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Хабиб Нурмагомедов

Нурмагомедов заявил, что проведет следующий бой осенью с Фергюсоном

"Переговоры с Тони Фергюсоном ведутся о бое на конец осени, все идет успешно. Они хотят, чтобы я подождал Конора Макгрегора на декабрь. Но у меня пока в планах только бой с Фергюсоном", - сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Фергюсоном за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. "Временный" титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в бою за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры "сгонки" веса.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 - досрочно).

Макгрегор ближайший поединок проведет по правилам бокса против американца Флойда Мэйуэзера 26 августа в Лас-Вегасе.

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