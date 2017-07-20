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ФК "Динамо": правоохранительные органы квалифицированно отработали матч со "Спартаком"

Спорт
20 июля, 20:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

По словам гендиректора "Динамо" Евгения Муравьева, клуб понимает всю степень ответственности при проведении матчей российского чемпионата, особенно это касается дерби

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники сил правопорядка достаточно квалифицированно отработали матч чемпионата России по футболу между московскими "Динамо" и "Спартаком". Об этом ТАСС заявил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

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В четверг Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес ряд штрафов по итогам рассмотрения обстоятельств матча за Суперкубок России между "Спартаком" и "Локомотивом" и встречи первого тура чемпионата страны между "Динамо" и "Спартаком". "Спартак" и "Динамо" были наказаны на 250 тысяч рублей каждый за расовые оскорбления со стороны болельщиков. Также во время встречи команд на трибунах "Арены-Химки" произошло несколько драк, а травмированный полузащитник "Спартака" Роман Зобнин сообщил ТАСС, что болельщики бело-голубых пытались спровоцировать с ним конфликт.

"Общий штраф, который наложен на клуб КДК РФС, достаточно большой, но таковы реалии. Мы понимаем всю степень ответственности при проведении матчей российского чемпионата, особенно это касается дерби. Матчи со "Спартаком" всегда проходят с повышенным накалом, не обошлось без инцидентов и в этот раз. Однако, несмотря на наложенный штраф, хочу отметить, что все службы обеспечения безопасности отработали достаточно квалифицированно", - сказал Муравьев.

"Надо понимать, какая проделана работа по упреждению возможных нарушений - к примеру, пиротехники на трибунах почти не было. Что же касается расизма, безусловно, клуб осуждает тех, кто допускает такие проявления. Клуб постоянно ведет разъяснительную работу среди своих болельщиков. Очень надеюсь, что данная тема больше не будет упоминаться в связи с клубом "Динамо", - отметил гендиректор.

В следующем туре чемпионата России "Динамо" 23 июля примет на своем поле екатеринбургский "Урал".

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