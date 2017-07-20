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Хураськина, Губайдуллина, Буряк и Баташова вышли в финал ЧЕ по современному пятиборью

Спорт
20 июля, 21:00 UTC+3 ТАСС

Финалы в женских соревнованиях пройдет в субботу

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ТАСС, 20 июля. Россиянки Екатерина Хураськина, Гульназ Губайдуллина, Анна Буряк и Ульяна Баташова вышли в финал чемпионата Европы по современному пятиборью в Минске.

Буряк и Хураськина выступали в отборочном этапе в группе А и заняли второе и 17-е места соответственно. Губайдуллина и Баташова (группа В) расположились на шестой и 11-й позициях.

Финал в женских соревнованиях на чемпионате Европы пройдет в субботу.

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