Хураськина, Губайдуллина, Буряк и Баташова вышли в финал ЧЕ по современному пятиборью

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ТАСС, 20 июля. Россиянки Екатерина Хураськина, Гульназ Губайдуллина, Анна Буряк и Ульяна Баташова вышли в финал чемпионата Европы по современному пятиборью в Минске.
Буряк и Хураськина выступали в отборочном этапе в группе А и заняли второе и 17-е места соответственно. Губайдуллина и Баташова (группа В) расположились на шестой и 11-й позициях.
Финал в женских соревнованиях на чемпионате Европы пройдет в субботу.