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WBA дисквалифицировала Шэннона Бриггса на шесть месяцев за допинг

Спорт
20 июля, 21:40 UTC+3 ТАСС

Проба 45-летнего боксера содержала повышенный уровень тестостерона

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Американский боксер Шэннон Бриггс

Американский боксер Шэннон Бриггс

© EPA/DANIEL BOCKWOLDT

ТАСС, 20 июля. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) дисквалифицировала на шесть месяцев занимающего третье место в рейтинге супертяжеловесов американца Шэннона Бриггса из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщает портал Boxingscene.

Допинг-тест проводила Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA). Проба 45-летнего боксера содержала повышенный уровень тестостерона.

Бриггс 3 июня должен провести бой за вакантный титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA против Фреса Окендо из Пуэрто-Рико. После положительной допинг-пробы американца поединок не состоялся. Это не первый допинг- скандал с участием Бриггса - в 2009 году его допинг-проба дала положительный результат на стероиды, после чего он был отстранен на 90 дней.

Бриггс является серебряным призером Панамериканских игр 1991 года, бывшим чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Также ему принадлежит рекорд по количеству побед нокаутом в первом раунде - 36. Всего американский супертяжеловес провел 68 поединков на профессиональном ринге, 60 из которых закончились его победой (53 - нокаутом), шесть - поражением, один бой завершился вничью, еще один поединок был признан несостоявшимся. Среди его соперников были такие знаменитые боксеры, как британец Леннокс Льюис (поражение), американцы Джордж Формэн и Рэй Мерсер (оба - победа Бриггса), а также украинец Виталий Кличко (поражение).

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