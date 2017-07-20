Россияне завоевали 12 медалей во второй день Сурдлимпийских игр

ТАСС, 20 июля. Сборная России завоевала 12 медалей - пять золотых, пять серебряных и две бронзовые - во второй соревновательный день Сурдлимпийских игр в турецком Самсуне.

Из 12 медалей, завоеванных во второй день, пять - на счету дзюдоистов: Руслан Аксенов завоевал золото в весовой категории 66 кг, Алина Поздеева (48 кг), Чаяна Ооржак (52 кг) и Сергей Беляев (73 кг) стали серебряными призерами Сурдлимпиады, Лиана Тимашева (57 кг) завоевала бронзовую награду. Дина Дроганова и Дарья Булавина стали обладателями золотой и бронзовой медали соответственно в стрельбе из винтовки с дистанции 50 м, российские пловцы принесли национальной команде четыре медали, три из которых - высшего достоинства. Виктория Терентьева выиграла заплыв на 200 метров вольным стилем, Виталий Оботин, Мирон Денисов, Мария Карпова и Элеонора Брыканова одержали победу в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем, а Ольга Ключикова, Екатерина Куликова, Екатерина Савченко и Виктория Терентьева первенствовали в женской эстафете 4х100 м комплексным плаванием, Игорь Журавлев стал серебряным призером на 50 м на спине. Россиянин Владимир Григорьев завоевал серебро в соревнованиях по боулингу.

В баскетбольном турнире мужская сборная России на групповом этапе победила австралийцев со счетом 75:66, женская команда проиграла представительницам Литвы со счетом 43:80, а женская сборная России по футболу уступила команде Польши со счетом 0:1. Мужская гандбольная сборная в матче группы А обыграла сербов (23:17). В пляжном волейболе россияне Рушан Даянов и Максим Селютин победили бразильцев Фелипе Нето и Куто Дале (2-0) на групповом этапе, Анастасия Лязина и Юлия Елизова обыграли немок Ингу Рагут и Лину Ланге (2-0).

Российская теннисистка Ангелина Анучина победила француженку Люси Булестро (2-0), Анастасия Грин - китаянку Яо Дунлин (2-0), Егор Панышкин - француза Самуэля Казо (2-0), Ярослав Ревин уступил индийцу Притхиви Сехару (0-2), Владислав Абрамов - немцу Себастьяну Шафферу (0-2). Российские волейболистки обыграли канадок на групповом этапе (3-0), мужская российская команда победила поляков (3-0).

Россияне лидируют в общекомандном зачете

После двух дней соревнований сборная России занимает первое место в общекомандном зачете (семь золотых, пять серебряных и две бронзовые медалей). Второй идет сборная Украины (4-2-5), третьей - команда Турции (2-0-0).

В Сурдлимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды.

Сурдлимпийские игры завершатся 30 июля.