Количество участников Кубка африканских наций по футболу увеличено с 16 до 24

ТАСС, 20 июля. Исполком Африканской конфедерации футбола (CAF) увеличил количество участников Кубка африканских наций с 16 до 24 команд, турнир будет проходить летом. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Заседание исполкома состоялось в четверг. Также отмечается, что турнир по-прежнему будет проводиться раз в два года (в нечетные годы) на территории Африки и только при участии команд континента. Изменение вступит в силу со следующего розыгрыша Кубка, который пройдет в 2019 году в Камеруне.

Кубок африканских наций является главным соревнованием национальных сборных континента, турнир проводится с 1957 года, с 1968 года он проходит раз в два года. Победитель турнира получает право сыграть на Кубке конфедераций в качестве сильнейшей команды Африки. Рекордсменом по числу побед на турнире является сборная Египта (семь раз), последний Кубок выиграли камерунцы.