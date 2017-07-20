Футболистки сборной Бельгии победили норвежек на чемпионате Европы

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ТАСС, 20 июля. Женская сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Норвегии со счетом 2:0 в матче группы А на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах.
Голы забили Эльке ван Горп (59-я минута) и Янике Кайман (67).
В параллельном матче сборная Нидерландов победила датчанок - 1:0. Гол с пенальти на 20-й минуте забила Шерида Шпитце.
Бельгийки занимают второе место в группе А, набрав три очка, норвежки - четвертое (0). Следующий матч сборная Норвегии проведет 24 июля против датчанок (третье место, 3 очка), бельгийки в тот же день сыграют с лидером группы сборной Нидерландов (6).