Волейболистки сборной США обыграли команду Нидерландов в матче этапа Гран-при

ТАСС, 21 июля. Женская сборная США по волейболу победила команду Нидерландов со счетом 3-1 в матче предварительного этапа Гран-при. Встреча состоялась в Бразилии.

Ранее в четверг бразильянки обыграли команду Бельгии в трех партиях.

Сборная России свой следующий матч в рамках Гран-при проведет 21 июля в Гонконге против команды Сербии. Начало встречи - 13:30 мск.

Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2-6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной (на правах хозяйки соревнований), пять участников определятся по итогам предварительного раунда.