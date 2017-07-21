"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в матче Международного кубка чемпионов в США

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ТАСС, 21 июля. "Манчестер Юнайтед" победил "Манчестер Сити" со счетом 2:0 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла на арене "NRG-стэдиум" в американском Хьюстоне.
Мячи забили Ромелу Лукаку (37-я минута) и Маркус Рэшфорд (39).
Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В турнире также принимают участие английские "Тоттенхэм", "Челси" и "Арсенал", испанские "Реал" и "Барселона", итальянские "Ювентус", "Рома", "Милан" и "Интер", немецкие "Бавария" и "Боруссия", французский "Лион". Матчи проходят в США, Китае и Сингапуре.
Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая - одно.