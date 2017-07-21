Bild: футболисты "Шальке" в случае нарушения дисциплины будут работать в клубных магазинах

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ТАСС, 21 июля. Руководство немецкого "Шальке" будет наказывать провинившихся футболистов работой в выходные дни в клубных магазинах. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По мнению руководителей и менеджеров "Шальке", данная мера будет эффективнее системы наказаний в виде денежных штрафов, учитывая большие зарплаты футболистов. Кроме того, в списке наказаний, который будет представлен футболистам до 1 августа на тренировочном сборе в Австрии, будет еще несколько пунктов.
Чемпионат германии по футболу стартует 18 августа. В первом туре "Шальке" сыграет дома против клуба "РБ Лейпциг" 19 августа.