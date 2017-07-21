Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

UFC объявил, что ранее отмененный бой Нуньес - Шевченко пройдет 9 сентября

Спорт
21 июля, 9:17 UTC+3 ТАСС

В начале июля перед поединком на турнире UFC 213 бразильянка почувствовала себя плохо и была госпитализирована, в итоге бой был отменен

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 июля. Бой между между обладательницей пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильянкой Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко, представляющей Перу, пройдет 9 сентября в канадском Эдмонтоне. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Бой за титул UFC в легчайшей весовой категории состоится в рамках турнира UFC 215. В главном поединке вечера американец Деметриус Джонсон будет проводить 11-ю защиту титула чемпиона в наилегчайшем весе, соперником Джонсона будет американец Рэй Борг. 30-летний Джонсон является первым и единственным чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории, он выиграл данный титул в 2012 году, после чего 10 раз успешно защитил его.

В начале июля в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоялся турнир UFC 213, в главном бою которого за титул в легчайшей весовой категории должны были встретиться чемпионка Нуньес и Шевченко. Однако за несколько часов до поединка в Лас-Вегасе бразильянка почувствовала себя плохо и была госпитализирована, в итоге бой был отменен. Позднее в СМИ появилась информация, что Нуньес пыталась уклониться от боя и на самом деле не имела проблем со здоровьем. Глава UFC Дэйна Уайт позже сообщил, что врачи не выявили проблем со здоровьем у Нуньес.

Спортсменки ранее уже встречались в октагоне, когда в марте 2016 года Нуньес одержала победу над Шевченко по очкам по итогам трехраундового боя.

Нуньес стала чемпионкой UFC в июле 2016 года, победив удушающим приемом в первом раунде американку Мишу Тейт. В декабре 2016 года она провела первую защиту титула против американки Ронды Роузи, нокаутировав ее за 48 секунд. Всего она провела 18 боев в смешанных единоборствах, одержав 14 побед (13 досрочно) и потерпев четыре поражения. В активе Шевченко 16 боев в смешанных единоборствах, в которых она 14 раз выиграла (10 досрочно) и два раза проиграла.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС продлило предупреждение о грозовых дождях в Москве
2
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
3
При землетрясении в Эгейском море туристы из России не пострадали
4
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
5
ЦБ отозвал лицензию у казанского банка "Спурт"
6
Выпущенный в день смерти солиста Linkin Park клип набрал 2 млн просмотров за девять часов
7
Рок-музыканты скорбят в связи с кончиной солиста Linkin Park
Темы дня
Новости партнеров
Реклама