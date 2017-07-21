Экс-игрок НБА Яо Мин избран главой компании, владеющей Китайской баскетбольной ассоциацией

ПЕКИН, 21 июля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Бывший китайский центровой Яо Мин, введенный в Зал славы баскетбола, избран членом совета директоров компании, которая владеет Китайской баскетбольной ассоциацией. Об этом сообщает в пятницу агентство Синьхуа.

Решение было принято в городе Дунгуань (южная провинция Гуандун) во время встречи представителей 20 баскетбольных клубов, входящих в ассоциацию.

В начале этого года Яо Мин был избран президентом Китайской баскетбольной ассоциации. После этого он продал свою долю акций баскетбольного клуба "Шанхай Шаркс", чтобы "полностью посвятить себя работе".

Будучи подростком, Яо Мин выступал за "Шанхай Шаркс". В первом раунде под общим первым номером на драфте 2002 года Яо Мин был выбран клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстоном". Десять раз он принимал участие в Матчах звезд НБА, в 2003 году был включен в первую сборную новичков НБА.

Баскетболист завершил карьеру в 2011 году, имея в активе 486 матчей за "Хьюстон", в которых он в среднем набирал по 19 очков, делал по 9,2 подбора, 1,6 передачи, 0,4 перехвата и 1,9 блок-шота. В 2016 году он был введен в Зал славы баскетбола.