Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-игрок НБА Яо Мин избран главой компании, владеющей Китайской баскетбольной ассоциацией

Спорт
21 июля, 10:25 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

В начале 2017 года бывший центровой "Хьюстона" возглавил Китайскую баскетбольную ассоциацию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 21 июля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Бывший китайский центровой Яо Мин, введенный в Зал славы баскетбола, избран членом совета директоров компании, которая владеет Китайской баскетбольной ассоциацией. Об этом сообщает в пятницу агентство Синьхуа.

Решение было принято в городе Дунгуань (южная провинция Гуандун) во время встречи представителей 20 баскетбольных клубов, входящих в ассоциацию.

В начале этого года Яо Мин был избран президентом Китайской баскетбольной ассоциации. После этого он продал свою долю акций баскетбольного клуба "Шанхай Шаркс", чтобы "полностью посвятить себя работе".

Будучи подростком, Яо Мин выступал за "Шанхай Шаркс". В первом раунде под общим первым номером на драфте 2002 года Яо Мин был выбран клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстоном". Десять раз он принимал участие в Матчах звезд НБА, в 2003 году был включен в первую сборную новичков НБА.

Баскетболист завершил карьеру в 2011 году, имея в активе 486 матчей за "Хьюстон", в которых он в среднем набирал по 19 очков, делал по 9,2 подбора, 1,6 передачи, 0,4 перехвата и 1,9 блок-шота. В 2016 году он был введен в Зал славы баскетбола.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФ
2
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
3
Жириновский предлагает начинать учебный год с 1 октября
4
В Екатеринбурге ограблен банк на 3,5 млн рублей
5
Полиция ищет неизвестного, стрелявшего в мужчину на востоке Москвы
6
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
Темы дня
Новости партнеров
Реклама