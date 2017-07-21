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Главный тренер "Реала" Зидан подтвердил, что Криштиану Роналду останется в клубе

Спорт
21 июля, 10:46 UTC+3 ТАСС

Ранее СМИ сообщалось, что 32-летний португалец выразил желание покинуть клуб из-за обвинений испанской прокуратуры в неуплате налогов на сумму €14,8 млн

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© EPA/KIYOSHI OTA

ТАСС, 21 июля. Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подтвердил, что португальский футболист Криштиану Роналду не покинет команду в летнее трансферное окно. Слова французского тренера приводит портал Goal.com.

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Ранее СМИ отмечали, что 32-летний португалец сообщил руководству "Реала" о желании покинуть клуб из-за обвинений испанской прокуратуры в неуплате налогов на сумму €14,8 млн.

"Роналду сейчас в отпуске, где отдыхает вместе с семьей. Он это заслужил, Криштиану Роналду вернется к нам, когда у него закончится отпуск. Не вижу смысла в индивидуальной беседе с Роналду, так как он в любом случае останется в Мадриде", - рассказал Зидан.

Роналду сразу по окончании клубного сезона-2016/17 участвовал в составе сборной Португалии на Кубке конфедераций в России с 17 июня по 2 июля. В связи с этим руководство и тренерский штаб "Реала" разрешили футболисту позже приступить к тренировочной работе в составе команды. Футболист точно не примет участия в Международном кубке чемпионов. "Реал" приступил к подготовке к сезону-2017/18 в США 12 июля. Испанский клуб примет участие в Международном кубке чемпионов и сыграет с английскими клубами "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также испанской "Барселоной". Первый матч на турнире испанский клуб проведет 24 июля против "Манчестер Сити".

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

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