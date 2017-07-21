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Илья Ковальчук планирует вернуться в НХЛ по окончании сезона-2017/18

Спорт
21 июля, 11:09 UTC+3 ТАСС

В начале июля 34-летний нападающий продлил контракт с петербургским СКА еще на один год

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Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 21 июля. Нападающий СКА Илья Ковальчук по окончании сезона-2017/18 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) намерен вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

В начале июля Ковальчук, у которого истек контракт с санкт-петербургским клубом, продлил соглашение со СКА еще на год.

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"Думаю, этот сезон в СКА будет для меня последним. Может, в лиге будет локаут, но на следующий год я хочу туда вернуться. Есть еще там мечты, которые не сбылись", - сказал 34-летний Ковальчук.

Форвард отметил, что решил остаться в СКА после решения НХЛ не отпускать своих игроков на Олимпийские игры 2018 года.

"Я решал недолго, у меня была встреча с руководством СКА по окончании сезона. Я сказал, что когда будет официальная информация о том, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду, то останусь в клубе на 100 процентов. Особо никаких переговоров с другими клубами не было. Был интерес со стороны нескольких команд НХЛ, но сейчас об этом говорить неактуально".

В минувшем сезоне Ковальчук второй раз в карьере стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017). Нападающий играл в НХЛ с 2001 по 2013 год, выступая за "Атланту" (2001-2010) и "Нью-Джерси" (2010-2013). Является бронзовым призером Олимпиады-2002 и двукратным чемпионом мира (2008, 2009). Участник четырех Олимпиад (2002, 2006, 2010, 2014).

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