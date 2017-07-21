Ветераны советского футбола возложили цветы к могиле Эдуарда Стрельцова

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Ветераны советского футбола возложили цветы к могиле бывшего нападающего московского "Торпедо" и сборной СССР Эдуарда Стрельцова, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония прошла на Ваганьковском кладбище в Москве. В ней приняли участие Анзор Кавазашвили, Георгий Ярцев, Борис Игнатьев, Михаил Гершкович и другие ветераны советского футбола.

Позднее в пятницу на стадионе имени Э. А. Стрельцова состоится матч, посвященный 80-летию со дня рождения футболиста. В игре примут участие ветераны сборной СССР и московского "Торпедо".

Эдуард Стрельцов стал олимпийским чемпионом в 1956 году. Он становился чемпионом СССР (1965), обладателем Кубка Советского Союза (1968), лучшим бомбардиром чемпионата страны (1955). Выступал в составе московского "Торпедо" (1954-1958 и 1965-1970).