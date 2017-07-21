Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экипаж Сотникова выиграл 13-й этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Спорт
21 июля, 11:59 UTC+3 ТАСС

Второе место на этапе занял "КамАЗ-мастер" Антона Шибалова, третье - экипаж Айрата Мардеева

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Сотников

Дмитрий Сотников

© EPA/OLIVIER ANRIGO

ТАСС, 21 июля. Экипаж команды "КамАЗ-мастер" россиянина Дмитрия Сотникова финишировал на первом месте на 13-м этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он показал время 5 часов 29 минут.

Второе место занял "КамАЗ-мастер" Антона Шибалова (отставание 3 минуты), третье - экипаж команды "КамАЗ-мастер" Айрата Мардеева (5 минут 18 секунд). В общем зачете после 13 этапов Сотников сохранил за собой первую строчку со временем 43 часа 45 минут 38 секунд, второй - Шибалов (+6.04), третьим идет Мардеев (+23.12).

В зачете внедорожников первый результат на этапе показал француз Стефан Петерансель из команды Peugeot (5 часа 12 минут 59 секунд). Вторым финишировал партнер по команде и соотечественник Петеранселя Сириль Депре (+01.39 ), третьим стал еще один француз Кристиан Лавьей из команды Baicmotor (+19.41). В общем зачете внедорожников лидирует Депре (41 час 46 минут 25 секунд), второе место занимает Лавьей (+1:04.39 ), третье место у китайца Хань Вэя из Geely Auto Coopertires (+1:11.29).

Протяженность тринадцатого этапа ралли, прошедшего по территории Китая от Алашань-юци до Чжунвея, составила 690,31 км, длина спецучастка - 318,66 км. Последний этап, который пройдет 22 июля, протянется от Чжунвэя до города Сиань и составит 716,56 км со спецучастком 100,67 км.

В нынешнем ралли "Шелковый путь" принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединились свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участники за две недели преодолеют 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФ
2
Полиция ищет неизвестного, стрелявшего в мужчину на востоке Москвы
3
Минобрнауки не планирует сдвигать начало учебного года на 1 октября
4
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
5
Госдума приняла закон о мерах против нелегальных сим-карт
6
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама