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Школа шахмат Сергея Карякина откроется в Крыму

Спорт
21 июля, 12:25 UTC+3 ТАСС

Школа будет открыта на базе международного детского центра "Артек"

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 21 июля. "Школу шахмат" российского гроссмейстера Сергея Карякина будет открыта на базе международного детского центра (МДЦ) "Артек" в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба центра.

"В международном детском центре "Артек" состоялся шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат. По итогам турнира объявлено о создании в детском центре "Школы шахмат Сергея Карякина", - говорится в сообщении.

По оценкам Карякина, ежегодно в "Артеке" к шахматам могли бы приобщаться более 30 тысяч детей. "Это уникальная возможность популяризации игры. В "Артеке" собираются дети из разных регионов России, если мы будем их знакомить с основами шахмат, проводить в течение смены занятия и турниры, то мы сможем увлечь их игрой. По возвращении домой дети станут послами шахмат в своих школах", - уверен Карякин.

Директор МДЦ Алексей Каспржак отметил, что школа шахмат сможет работать в лагере круглый год. "К нам приезжает много шахматных талантов из разных регионов, и для них шахматная школа - хорошая возможность для продвижения в шахматах. Но считаю, что она будет привлекать и иностранных детей. Ведь российские шахматы остаются в высшей мировой лиге, а тут еще появляется возможность попасть на занятие к гроссмейстеру", - приведены в сообщении слова Каспржака.

В "Артеке" также планируется проведение под эгидой школы шахмат профильной смены юных шахматистов, участниками которой смогут стать победители и призеры шахматных соревнований со всей страны. Кроме того, ежегодно во Всемирный день шахмат (20 июля - прим. ТАСС) в "Артеке" планируется проводить молодежный шахматный турнир на приз гроссмейстера Карякина.

"Нам важно, чтобы все артековцы имели возможность получить хорошую базовую подготовку по шахматам, а те ребята, которые целенаправленно совершенствуют себя в шахматах, могли бы индивидуально поработать с именитыми гроссмейстерами, получить от них наставления и отточить мастерство", - добавил Карякин.

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