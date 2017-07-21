Баффер: проведение вечера бокса на Красной площади - отличная идея

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Проведение шоу по профессиональному боксу на Красной площади является отличной идеей, а само мероприятие останется в памяти многих людей. Об этом ТАСС заявил ринг-анонсер Майкл Баффер.

"Я много раз был на Красной площади, в том числе, в рождественские праздники, - сказал Баффер. - Это место несет энергию многих людей, силу страны. Конечно, это отличная идея провести там мероприятие, у всех останутся прекрасные впечатления".

На Красной площади 22 июля пройдет большой вечер бокса. В этот день там состоится массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лагутина. В тренировке, которую поддержат в восьми городах, примут участие три тысячи спортсменов. Мероприятие будет проводиться с целью установления рекорда Гиннесса.

Также 22 июля на Красной площади пройдут профессиональные поединки с участием Михаила Алояна, Федора Чудинова, Егора Мехонцева и других боксеров.