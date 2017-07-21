Новый аэропорт Платов и Ростов-на-Дону в дни ЧМ-2018 свяжут 86 шаттлов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года от нового аэропорта Платов до Ростова-на-Дону будут курсировать 86 шаттлов. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра транспорта Ростовской области Василий Гойда.
Аэропорт Платов расположен в Аксайском районе Ростовской области, в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Новый аэропорт заменит существующий, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку.
"Всего [для перевозки болельщиков] мы задействуем 86 автобусов. Они будут отправляться через каждые 20 минут. Маршрутов следования будет несколько - и к стадиону, и к перехватывающим парковкам, и в фан-зону, и к железнодорожному вокзалу", - отметил Гойда.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.
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