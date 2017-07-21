Хоккеистка Белякова подписала новый контракт с клубом ЖХЛ "Торнадо"

Умер актер Клод РишКультура 21 июля, 13:53
Москва стала лауреатом международной премии за развитие транспортной инфраструктурыОбщество 21 июля, 13:43
Сергей Жвачкин подал документы на регистрацию на выборах губернатора Томской областиСибирь 21 июля, 13:40
"Швабе" продемонстрировал на МАКС-2017 возможности SWIR-камерыЭкономика и бизнес 21 июля, 13:37
Боксер Алоян считает честью провести бой на Красной площадиСпорт 21 июля, 13:33
Российские синхронистки завоевали золото ЧМ в произвольной программе группСпорт 21 июля, 13:23
Итоги работы Госдумы за весеннюю сессию 2017 г. ДосьеБиографии и справки 21 июля, 13:21
CAS отклонил апелляцию бывшего футболиста ЦСКА Романа ЕременкоСпорт 21 июля, 13:19
Газон на брусчатке: как Красная площадь принимала спортивные соревнованияСпорт 21 июля, 13:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Клуб Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) "Торнадо" подписал новый контракт с нападающей Людмилой Беляковой. Об этом ТАСС сообщил главный тренер дмитровской команды и женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков.
Минувший сезон хоккеистка провела в составе подмосковного "Торнадо", став двукратной чемпионкой России. Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что женский хоккейный клуб "Куньлунь" предложил 22-летней Беляковой годичный контракт на сумму около $50 тыс.
"Людмила остается в команде, она подписала новый контракт. "Куньлунь" на нас не выходил. Никаких конкретных предложений, звонков и официальных запросов от китайского клуба не было. Когда в прессе появилась информация о том, что клуб из Китая интересуется Беляковой, у нее уже был подписан новый контракт", - отметил Чистяков.
Белякова в составе сборной России стала бронзовым призером чемпионатов мира 2013 и 2016 годов.
Чистяков, отвечая на вопрос о подготовке женской сборной России к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, дал понять, что окончательный список еще не сформирован. "Сейчас я вам не буду называть конкретных имен, есть основной список, есть расширенный. Чемпионат России еще не начался, впереди напряженные месяцы подготовки, возможны травмы. Нужно не забывать, что нас ждет Еврохоккейтур, поэтому говорить о составе сейчас преждевременно", -сказал Чистяков.
Женская сборная России по хоккею с шайбой является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира (2001, 2013 и 2016), а также серебряным призером чемпионата Европы 1996 года.