Российские синхронистки завоевали золото ЧМ в произвольной программе групп

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БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки завоевали золотые медали в произвольной программе групп на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Российская команда в составе Анастасии Баяндиной, Влады Чигиревой, Вероники Калининой, Марии Шурочкиной, Дарьи Баяндиной, Марины Голядкиной, Полины Комар, Дарины Валитовой набрала 97,3000 балла. Второе место заняла сборная Китая (95,2333), третьими стали украинки (93,9333).
19 июля российская команда в этом же составе победила в технической программе групп.
В общем зачете сборная России вышла на первое место, в активе команды стало 12 медалей, включая семь золотых, три серебряных и две бронзовых. Шесть золотых наград было завоевано в синхронном плавании, еще одна - в прыжках с трамплина. Второй в общем зачете идет команда Китая (6-7-1).
Чемпионат мира завершится 30 июля.