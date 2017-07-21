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Российский саблист Якименко не сумел пробиться в 1/8 финала ЧМ по фехтованию

Спорт
21 июля, 13:36 UTC+3 ТАСС

Дмитрий Даниленко и Камиль Ибрагимов продолжают выступление на мировом первенстве

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ТАСС, 21 июля. Российский саблист Алексей Якименко не сумел пробиться в 1/8 финала индивидуального турнира на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

В поединке 1/16 финала Якименко уступил иранцу Али Пакдаману со счетом 14:15. Также турнир покинул россиянин Вениамин Решетников, проигравший на стадии 1/32 финала со счетом 11:15 венгру Андрашу Сатмари.

Дмитрий Даниленко и Камиль Ибрагимов продолжают выступление на мировом первенстве.

Финал в соревнованиях мужчин на саблях пройдет позднее в пятницу.

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