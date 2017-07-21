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Боксер Алоян считает честью провести бой на Красной площади

Спорт
21 июля, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Россиянин проведет поединок против никарагуанца Марвина Солано

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Миша Алоян

Миша Алоян

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян считает честью провести поединок на Красной площади в Москве. Об этом спортсмен заявил журналистам.

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Алоян 22 июля проведет бой против никарагуанца Марвина Солано на Красной площади. На кону поединка будет стоять "серебряный" титул Всемирного боксерского совета.

"Знаменательное событие для российского и мирового бокса, это сердце нашей страны. Для нас честь боксировать на Красной площади. Мы тщательно готовились к серьезному сопернику, подошли ответственно к этому процессу", - сказал Алоян.

В активе боксера одна победа в одном поединке на профессиональном ринге. На счету Солано 19 побед (семь нокаутом) и одно поражение.

На Красной площади 22 июля пройдет большой вечер бокса. В этот день там состоится массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лагутина. В тренировке, которую поддержат в восьми городах, примут участие 3000 спортсменов. Мероприятие будет проводиться с целью установления рекорда Гиннесса.

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