Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские ватерполисты уступили команде США в матче чемпионата мира

Спорт
21 июля, 14:26 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 21, июля. /ТАСС

В групповом турнире у россиян одна победа и два поражения

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по водному поло уступила команде США со счетом 11:14 в матче третьего тура чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. Соревнования по водному поло проходят в открытом бассейне на острове Маргит.

Сборная России выступает в группе D с командами США, Хорватии и Японии. В первом туре россияне обыграли японцев со счетом 15:8, а в матче второго тура уступили команде Хорватии - 8:10.

В активе сборных России, США и Японии по два очка. Лидируют в группе хорваты, набравшие четыре очка. Матч группового турнира между сборными Японии и Хорватии состоится позднее в пятницу.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
2
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
3
Ростуризм фиксирует многочисленные обращения от желающих отказаться от туров в Грецию
4
Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за ливня
5
Госдума приняла закон о "лесной амнистии"
6
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
7
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама