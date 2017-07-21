Российские ватерполисты уступили команде США в матче чемпионата мира

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по водному поло уступила команде США со счетом 11:14 в матче третьего тура чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. Соревнования по водному поло проходят в открытом бассейне на острове Маргит.

Сборная России выступает в группе D с командами США, Хорватии и Японии. В первом туре россияне обыграли японцев со счетом 15:8, а в матче второго тура уступили команде Хорватии - 8:10.

В активе сборных России, США и Японии по два очка. Лидируют в группе хорваты, набравшие четыре очка. Матч группового турнира между сборными Японии и Хорватии состоится позднее в пятницу.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.