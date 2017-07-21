Россияне Минибаев и Бондарь вышли в полуфинал ЧМ в индивидуальных прыжках в воду с вышки

БУДАПЕШТ, 21 июля. Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь вышли полуфинал в индивидуальных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Минибаев занял пятое место, набрав 466,30 балла. Бондарь - 10-е (436,30). В полуфинал квалифицировались 18 спортсменов.

Первое место в квалификации занял китаец Чэнь Айсэнь (553,50). Вторым стал его соотечественник Ян Цзян (521,65), третьим - британец Томас Дэйли (359,25).

Полуфинал пройдет позднее в пятницу. Медали в прыжках с десятиметровой вышки среди мужчин будут разыграны 22 июля.

Чемпионат мира завершится 30 июля.