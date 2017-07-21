Российские волейболистки проиграли команде Сербии в матче этапа Гран-при

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ТАСС, 21 июля. Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от команды Сербии со счетом 0-3 в матче второго тура предварительного этапа Гран-при. Встреча состоялась в Гонконге.
В трех матчах первого тура Гран-при, который состоялся 7-9 июля в Китае, россиянки проиграли с одинаковым счетом 2-3 командам США, Китая и Италии. Затем сборная России сумела прервать серию поражений, победив в стартовом матче второго тура команду Доминиканской Республики (3-1), после чего одержала еще одну победу - над бельгийками (3-0). В стартовом матче второго тура Гран-при россиянки уступили команде Нидерландов со счетом 0-3.
Следующий матч Гран-при сборная России проведет против команды Китая 22 июля.
Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2-6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной (на правах хозяйки соревнований), пять участников определятся по итогам предварительного раунда.