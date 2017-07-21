Российский саблист Ибрагимов вышел в 1/4 финала чемпионата мира по фехтованию

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Российский саблист Ибрагимов вышел в 1/4 финала чемпионата мира по фехтованиюСпорт 21 июля, 16:17
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ТАСС, 21 июля. Российский саблист Камиль Ибрагимов пробился в четвертьфинал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
В поединке 1/8 финала Ибрагимов победил венгра Арона Силадьи - 15:12. Другой россиянин Дмитрий Даниленко в 1/8 финала уступил южнокорейцу О Сан Гуку со счетом 3:15. В 1/4 финала южнокореец встретится с Ибрагимовым, который остался единственным россиянином в сетке турнира.
Финал в соревнованиях мужчин на саблях пройдет позднее в пятницу.