Российский саблист Ибрагимов вышел в 1/4 финала чемпионата мира по фехтованию

ТАСС, 21 июля. Российский саблист Камиль Ибрагимов пробился в четвертьфинал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

В поединке 1/8 финала Ибрагимов победил венгра Арона Силадьи - 15:12. Другой россиянин Дмитрий Даниленко в 1/8 финала уступил южнокорейцу О Сан Гуку со счетом 3:15. В 1/4 финала южнокореец встретится с Ибрагимовым, который остался единственным россиянином в сетке турнира.

Финал в соревнованиях мужчин на саблях пройдет позднее в пятницу.