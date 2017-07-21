Пловец Дратцев не исключает, что завершит карьеру после завоевания бронзы ЧМ

БАЛАТОНФЮРЕД /Венгрия/, 21 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский пловец Евгений Дратцев не исключает, что чемпионат мира по водным видам спорта в Венгрии будет последним его соревнованием в спортивной карьере. Об этом он заявил ТАСС после завоевания бронзы турнира.

Дратцев в пятницу занял третье место на дистанции 25 км. Победу одержал француз Аксель Реймонд, второе - итальянец Маттео Фурлан.

"В прошлом году я целенаправленно готовился к олимпийским десяти километрам, но выступление на Играх не сложилось. Думал уходить, но все-таки решился подготовиться к выступлению на 25-километровой дистанции на чемпионате мира. Поскольку я уже возрастной спортсмен, то бороться на "десятке" с сильными соперниками уже непросто", - сказал 34-летний Дратцев.

"И сейчас пока не знаю, что буду делать дальше. После чемпионата отдохну и буду решать, продолжать ли спортивную карьеру. Уже и возраст не тот, да и с семьей хочется быть почаще, сейчас очень много времени провожу на сборах", - добавил он.

С 2007 года пловец завоевал пять медалей чемпионатов мира, но ни одна из них не была высшего достоинства. "Конечно, хочется золотую медаль, я специально и готовился 25 километрам, поскольку здесь был шанс ее завоевать", - отметил он.

Последний раз медаль чемпионата мира Дратцев завоевывал в Барселоне в 2013 году.