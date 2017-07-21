Тренер: пловцу Дратцеву рано завершать карьеру, в марафоне его время только начинается

БАЛАТОНФЮРЕД /Венгрия/, 21 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российскому пловцу на открытой воде Евгению Дратцеву рано завершать спортивную карьеру, он сейчас находится в том возрасте, который позволяет показывать ему высокие результаты на марафонских дистанциях (25 км). Такое мнение ТАСС высказал исполняющий обязанности главного тренера сборной команды России по плаванию на открытой воде Сергей Бурков.

Дратцев в пятницу занял третье место на дистанции 25 км в соревнованиях на открытой воде на чемпионате мира в Будапеште. Победу одержал француз Аксель Реймонд, второе место занял итальянец Маттео Фурлан. После окончания соревнований 34-летний Дратцев сообщил ТАСС, что нынешний турнир может стать последним в его карьере.

"Он этот год очень удачно отработал, без лишних перегибов. Готовился так, что его максимальная форма пришлась именно на чемпионат мира. Возраст? Так сейчас только начинается самый период. Высокие результаты в марафоне, что в беге, что в лыжах, с 30 лет только начинаются, остальное - детство", - сказал Бурков.

"Евгений сегодня шел по дистанции очень ровно, все делал правильно", - отметил он.

С 2007 года пловец завоевал пять медалей чемпионата мира, но ни одна из них не была высшего достоинства. Предыдущую медаль чемпионата мира Дратцев завоевал в Барселоне в 2013 году, когда также стал третьим на дистанции 25 км.