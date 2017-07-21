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ВФВ: российские волейболистки не ставили задачу победить в Гран-при

Спорт
21 июля, 17:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам куратора женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислава Фадеева, ставилась задача просмотреть максимальное количество новых игроков перед чемпионатом Европы

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МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по волейболу не ставила перед собой задачу победить в Гран-при, а хотела просмотреть максимальное количество новых игроков перед чемпионатом Европы и Большим чемпионским кубком. Об этом ТАСС заявил куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев.

В пятницу сборная России потерпела поражение от команды Сербии со счетом 0-3 в матче второго тура предварительного этапа Гран-при и практически лишилась шансов на выход в "Финал шести".

"Конечно, это достаточно неприятно, но мы преследовали на Гран-при другую цель. Мы пытались посмотреть максимальное количество игроков, которые в будущем смогут помочь первой команде, - сказал Фадеев. - Конечно, хотели выиграть в каждом матче, и все встречи были упорными. Но главное для нас то, что тренерский штаб сделал выводы по игрокам и Гран-при, безусловно, пошел на пользу".

В трех матчах первого тура Гран-при, который состоялся 7-9 июля в Китае, россиянки проиграли с одинаковым счетом 2-3 командам США, Китая и Италии. Затем сборная России сумела прервать серию поражений, победив команду Доминиканской Республики (3-1), после чего одержала еще одну победу - над бельгийками (3-0). В стартовом матче второго тура Гран-при россиянки уступили команде Нидерландов со счетом 0-3.

"Впереди два важнейших турнира: Большой чемпионский кубок в Японии, который пройдет с 3 по 10 сентября, и через 10 дней уже стартует чемпионат Европы в Баку. Если бы попали в финал Гран-при, то просто не смогли бы хорошо подготовиться к этим турнирам", - отметил Фадеев.

Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2-6 августа, где сыграют шесть команд.

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