Тренер: российским пловцам на открытой воде на ЧМ один раз удалось совершить чудо

БАЛАТОНФЮРЕД /Венгрия/, 21 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российским пловцам на открытой воде на чемпионате мира в Венгрии в последний день соревнований в совокупности удалось продемонстрировать результаты, которые от них не ожидали. Об этом ТАСС заявил исполняющий обязанности главного тренера сборной России по плаванию на открытой воде Сергей Бурков.

В пятницу, в заключительный день соревнований на открытой воде, россиянин Евгений Дратцев занял третье место на дистанции 25 км. Эта медаль стала единственной для российских пловцов на открытой воде на турнире. Сергей Большаков на марафонской дистанции стал восьмым, в женской части соревнований лучшей из россиянок стала Анастасия Крапивина - шестое место.

"Если в целом оценивать наше выступление, то мы показали тот уровень, который и должны были. Единственное, немного не хватило на дистанциях пять и десять километров. Нормально. Без чудес, если не считать сегодняшний день", - сказал Бурков.

"Я ждал этого дня, но не ожидал, что все сложится настолько удачно. Третье место - это раз, шестое место Крапивиной - это два, и восьмое место Большакова - это, извините, тоже достойно. "Четвертак" - истинная дистанция в плавании на открытой воде", - добавил он.

Последний раз медаль чемпионата мира на открытой воде россияне завоевывали в 2013 году в Барселоне: тогда Дратцев также стал третьим на дистанции 25 км.