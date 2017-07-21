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Эксперт: пловцу Дратцеву по силам побороться за медали на следующем чемпионате мира

Спорт
21 июля, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Отвечая на вопрос о перспективах сборной России на Играх-2020, двукратный чемпион мира Алексей Акатьев выразил уверенность, что у команды хорошие шансы на победу

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Евгений Дратцев

Евгений Дратцев

© EPA/Zsolt Szigetvary

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на открытой воде Евгений Драцев может побороться за медали мирового первенства 2019 года, которое пройдет в южнокорейском Кванджу. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира в плавании на открытой воде Алексей Акатьев.

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34-летний Дратцев занял третье место на дистанции 25 км в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Спортсмен преодолел дистанцию за 5 часов 2 минуты 49,8 секунды. После окончания соревнований 34-летний Дратцев сообщил ТАСС, что нынешний турнир может стать последним в его карьере.

"У Евгения были очень серьезные соперники, медаль абсолютно заслуженная. Плавание на открытой воде можно назвать возрастным видом спорта, и Дратцев в силу своего возраста вполне может побороться за пьедестал не только на следующем чемпионате мира, но и на Олимпийских играх 2020 года в Токио", - сказал Акатьев.

Отвечая на вопрос о перспективах сборной России на Играх-2020, Акатьев выразил уверенность, что у команды хорошие шансы на победу. "Сборная России имеет очень хорошую школу и великолепные возможности для подготовки спортсменов. Кирилл Беляев уже сейчас может составить серьезную конкуренцию многим спортсменам мира. Что касается остальных, то это всего лишь вопрос времени", - отметил он.

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