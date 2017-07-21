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ФК "Ростов" будет проводить домашние матчи на новом стадионе с ноября 2017 года

Спорт
21 июля, 17:11 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, июля. /ТАСС

Вместимость новой арены в Ростове-на-Дону составит 45 тысяч зрителей

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Футболисты "Ростова"

Футболисты "Ростова"

© Донат Сорокин/ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" будет проводить домашние матчи на стадионе, который возводится к чемпионату мира 2018 года, начиная с ноября 2017 года. Об этом журналистам сообщил Эльдар Дадашев, вице-президент компании "Крокус", выступающей в роли подрядчика на арене в Ростове-на-Дону.

"Стадион будет передан футбольному клубу "Ростов" для проведения матчей в ноябре этого года. Команда будет выступать здесь до конца сезона-2017/18, после чего он перейдет ФИФА [Международной федерации футбола] для проведения чемпионата мира", - сказал Дадашев.

Вместимость новой арены в Ростове-на-Дону составит 45 тысяч зрителей. Бюджет строительства - 18,5 млрд рублей.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.

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