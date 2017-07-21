Дворкович: устроители игры "Динамо" - "Спартак" не справились с обеспечением безопасности

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Организаторы матча первого тура чемпионата России по футболу между московскими "Динамо" и "Спартаком" не справились с обеспечением безопасности. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Встреча прошла во вторник на "Арене-Химки" и завершилась вничью - 2:2.

В четверг Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес ряд штрафов по итогам рассмотрения обстоятельств матча за Суперкубок России между "Спартаком" и "Локомотивом" и встречи первого тура чемпионата страны между "Динамо" и "Спартаком". "Спартак" и "Динамо" были наказаны на 250 тысяч рублей каждый за расовые оскорбления со стороны болельщиков. Также во время встречи команд на трибунах "Арены-Химки" произошло несколько драк, а травмированный полузащитник "Спартака" Роман Зобнин сообщил, что болельщики бело-голубых пытались спровоцировать с ним конфликт.

"Отдельные группы болельщиков и отдельные люди, нарушающие закон, всегда есть. Главное - против них качественно и своевременно, без всяких поблажек бороться. Такое может быть в каждой стране, должна быть реакция, важно не допускать массового повторения. Я бы не акцентировал внимание на отдельных эпизодах, важно показать шаг за шагом борьбу с этими явлениями, чтобы их было как можно меньше на стадионах", - сказал Дворкович.

"Меня, конечно, больше беспокоит то, что было на матче "Динамо" - "Спартак", - продолжил вице-премьер РФ. - Дело даже не в ВИП-ложе, а во всем стадионе, мне кажется, это было излишне агрессивное боление, скорее, похожее на 90-е годы, чем на это столетие. Это не красит организаторов матча, которые недостаточно поработали с болельщиками. Нужно соответствовать уровню премьер-лиги, хотя такое бывает и на стадионах и "Спартака", и ЦСКА".

"Конечно, здесь многое зависит от самого человека - от его культуры, самоуважения, но организаторы тем не менее отвечают за безопасность на матче, это их обязанность. Нужно прививать культуру, работать с ассоциациями болельщиков, не допускать тех, кто уже провинился. А как еще перед чемпионатом мира? По-другому нельзя", - заключил Дворкович.